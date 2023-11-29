اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بـ3 أحياء غرب الإسكندرية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:51 م
سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بـ3 أحياء غرب الإسكندرية جانب من الحدث
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتوجيه عدد 3 سيارات نقل محملة كل سيارة 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتوجيهات  اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. 
 
وتفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق  لمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، وتوجيه السيارات  للأحياء ، حى العجمى ، حى عامرية ثان
 برج العرب القديم، لتوجيهها من خلال  رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا و التى تفتقر لوجود منافذ او سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين و الأحياء و الشرطة. 
 
 
 
 
 
 

 







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