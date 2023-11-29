سيارات لبيع السكر بأسعار مخفضة بـ3 أحياء غرب الإسكندرية

قام اليوم المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية بتوجيه عدد 3 سيارات نقل محملة كل سيارة 5 أطنان سكر لتباع للمواطنين بسعر 27 جنيها ، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق لمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، وتوجيه السيارات للأحياء ، حى العجمى ، حى عامرية ثان

برج العرب القديم، لتوجيهها من خلال رؤساء الأحياء للبيع فى المناطق الأكثر احتياجا و التى تفتقر لوجود منافذ او سلاسل تجارية تحت إشراف مدراء إدارات التموين و الأحياء و الشرطة.