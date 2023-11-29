سلطات المطار تضبط راكبا قادما من أمريكا بحوزته 398 عبوة زيت ماريجوانا

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، استوقف حسام سعد الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط عدد كبير من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بداخلهم زيت الماريجوانا ومادة THC المخدرين.

كلف الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك مأمور الجمرك والمشرف باستمرار التفتيش اليدوي بدقة، مما أسفر عن ضبط كمية من الأسلحه البيضاء، كما قام مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونة من مصطفي حسن و محمود عباس و عبد الرحمن محمود و عماد صلاح تحت إشراف حازم محمد علي مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف المضبوطات والتي بلغت أعداد الحرز (أ) الخاص بالمخدرات ما يلي 60 شيشة إلكترونية وتانك خاص بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر و7 أجهزة تستخدم لتسخين الشيش الإلكترونية و3 بايب و 4 أجهزة اخري البعض بهم نفس الزيت المخدر والبعض يستخدم في التعاطي و313 قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات وأربعة ادوات زجاجية ومطحنة تستخدم في تعاطي المخدرات، وبلغت اعداد الحرز (ب) 4 مطواه و5 سيلفي ديفينس ونظارة ميدان، افاد تقرير ادارة الحماية المدنية بالمطار بانه محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤.

كما قامت نفس الادارة بضبط راكب مصري آخر بحوزته 64 قرصا لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، تم الضبط بواسطة كل من عماد صلاح مأمور اللجنة الجمركية و محمود عباس و امل مصطفى مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي ومن جهاز الفحص بالاشعة اسلام علاء و هاني مصطفى رئيس القسم تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم.

امر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة.