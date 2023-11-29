زراعة بورسعيد: وصول المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر إلى 26131 فدانا

أكد الدكتور حسنى عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، أنه وصول المساحات المنزرعة بمحصول "بنجر السكر" فى الأراضى الزراعية بالمحافظة إلى 26131 فدانا.

وأضاف وكيل عام مديرية الزراعة بالمحافظة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تقدم المساحات يومًا تلو الآخر فى أراضى شرق وجنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن القطاع الزراعى ببورسعيد حدثت فيه العديد من التطورات التى أثرت بشكل إيجابى على الزيادة فى إنتاج المحاصيل الرئيسية، لافتًا إلى أنه من نتائج هذه التطورات تحقيق الإكتفاء الذاتى لمحصول الأرز بالمحافظة.

ويضاف إلى ذلك أن المديرية فى بورسعيد، تشم حملات بشكل مستمر على كافة الأراضى الزراعية المخالفة والتى تم تحويل بعضها إلى مزارع سمكية، كما أنجزت المديرية العديد من المشروعات فى الفترة الأخيرة لخدمة أهالى المحافظة مثل المشتل والمنحل الخاص.