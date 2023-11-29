وقالت ايفانوفا للصحفيين اليوم الأربعاء :"لقد تم اعتقال رجل فى موسكو بتهمة التخطيط لارتكاب عمل إرهابي على أراضى منطقة موسكو".

وأضافت:" جرى فتح قضية جنائية استنادا للجزء 3 من الفقرة 30 من المادة " أ" من الجزء الثاني من المادة 205 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية المتعلقة بالتحضير لارتكاب عمل إرهابى، والجزء الأول من المادة 30 المتعلقة بمحاولة الإنتاج غير القانوني لمتفجرات".

وتابعت مساعدة رئيس لجنة التحقيق الروسية:" أن الشخص المعتقل من مواليد عام 1983، وتلقى مهمة من شريك مجهول فى نوفمبر الجارى تعليمات بتنفيذ هجوم إرهابى عن طريق تفجير أحد صهاريج محطة السكة الحديد مقابل الحصول على المال " .

