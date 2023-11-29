رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع

المنوفية - محمد فتحى

شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية انطلاق فعاليات مهرجان أسبوع خدمة المجتمع تحت شعار"تطبيقات التنمية المستدامة في التعليم الجامعي نماذج وأنشطة طلابية" المقام بكلية التربية علي مدار يومي 29 و30 من نوفمبر الجارى، وذلك تعزيزاً لجهود مصر وتوجه القيادة السياسية نحو تعزيز الإقتصاد الأخضر، واستكمالاً للاطار المؤسسي في دعم الجهود الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى.

أكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي إهتماماً كبيراً في التوجه نحو جامعة خضراء صديقة للبيئة كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء وتوجيه البحث العلمي في عمل ابحاثاً علمية تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة والاهتمام بملف التحول نحو جامعة صديقة للبيئة وكذلك ريادة الأعمال وتعريف الطلاب بها ودفعهم للمشاركة في هذا الملف الهام وحرص الجامعة علي تكوين كوادر طلابية متميزة في هذا الشأن.

حيث قام رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الطلابي المقام علي هامش فعاليات مهرجان اسبوع خدمة المجتمع يرافقة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و تفقد رئيس الجامعة أعمال المعرض مشيداً بجهود طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الكليات من أعمال فنية وتكنولوجية وتعليمية وابتكارية وعلمية وغذائية وإنتاجية تهدف جميعها الي التوجه نحو الاقتصاد والتعليم الأخضر، والتنمية المستدامة.

كما تفقد الدكتور أحمد القاصد مكتبة كلية التربية التي تم تطويرها لتلائم التطور التكنولوجي وتساعد طلابها في نشر ثقافة التعليم الخضر والتنمية المستدامة، حيث تم تعديل البنية التحتية وعمل الحزام الاخضر داخل المكتبة وخارجها واستبدال الإنارة وعمل فهرسة رقمية للكتب ونقلها علي الحوسبة السحابية وتنظيمها لعمل ندوات وتدريبات لنشر التوعية لروية مصر 2030 وتزويد المكتبة بالعديد من الكتب المتعلقة بالتنمية المستدامة بشكل ورقي وإلكترونى.

شارك في الإعداد في لمهرجان اسبوع خدمة المجتمع عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والفني والصيانة وطلاب وطالبات الجامعة.