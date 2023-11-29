اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 10:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "الوطنية للانتخابات": وفرنا كل السبل ليعبر المصريون عن رأيهم بنزاهة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:32 م
رئيس "الوطنية للانتخابات": وفرنا كل السبل ليعبر المصريون عن رأيهم بنزاهة المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية وفرت كل السبل وذللت كافة العقبات لتعبير المصريين بالخارج عن رأيهم في الانتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة.

وأضاف بدوي، في مؤتمر صحفي موجها رسالته للمصريين بالخارج، قائلا: "تتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات، فشاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن، عاشت مصرنا الغالية وعاش أبنائها المخلصون داخل مصر وخارجها".







انتخابات المصريين بالخارج

الانتخابات الرئاسية

موعد الانتخابات

موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية في الخارج

الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات

انتخابات مصر

المصريين بالخارج

تصويت المصريين بالخارج

انتخابات الرئاسة المصرية

موعد انتخابات الرئاسة المصرية

انتخابات الرئاسة القادمة

انتخابات tv

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة