اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار وترويج المخدرات بالجيزة 4 أيام

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:15 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار وترويج المخدرات بالجيزة 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الإتجار وترويج المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

 

وردت معلومات للجهات الأمنية المعنية تفيد نشاط 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

  

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 14 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" – 3,500 لمخدر البودر – 15000 قرص مخدر، وسيارة - 2 سلاح أبيض – نظارة ميدان - 4 ميزان حساس – مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

 

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ21,000,000 مليون جنيه.







أمن الجيزة

المخدرات

الإتجار بالمخدرات

اخبار الحوادث

النيابة العامة



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