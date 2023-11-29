جولة مسائية لوكيل "تعليم الغربية" بمدارس شرق طنطا التعليمية

الغربية عادل ضرة

قام اليوم الأربعاء، المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ب الغربية ، بجولة متابعة مسائية شملت عدداً من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، هي مدارس محمد فريد الإعدادية بنين، والشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، والمنشاوى الإعدادية بنات، وذلك للاطمئنان إلى حسن سير العملية التعليمية، وسير اختبارات شهر نوفمبر بصورة جيدة.

وخلال الجولة المسائية، قام وكيل الوزارة بتفقد سير العملية التعليمية داخل المدارس الثلاث، وتابع إجراء الاختبارات الشهرية لشهر نوفمبر داخل الفصول، والتي تتم أثناء سير اليوم الدراسي، وفقاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن.

وخلال المتابعة أيضاً، أكد وكيل الوزارة على جاهزية المدارس لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، والانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لحجرات الاقتراع، عقب الانتهاء من اختبارات شهر نوفمبر، وتجهيز المقار تجهيزاً لائقاً، والانتهاء من الصيانة اللازمة للكهرباء ودورات المياه، والاستعانة بمعلمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي ورياض الأطفال في تجهيز المقار، وتوفير مولد كهرباء احتياطي، وكرسي متحرك لكبار السن وذوي الهمم، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام بالمقار.

وفي نهاية الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه الشكر والتقدير لمديري مدرستي الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات، والمنشاوي الإعدادية بنات، والتي يتولى إدارتهما خريجات المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وهما رباب أحمد هلالي، مدير مدرسة الشهيد محمد كامل نور ع بنات، وزينب فاروق جبر، مدير مدرسة المنشاوي الإعدادية بنات، حيث وجه مديرتا المدرستين إلى تحليل الوضع الراهن " SWOT Analysis" داخل المدرستين لعمل خطة علاجية، وتقديم أوجه الدعم اللازم.