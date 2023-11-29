وقال سامح أبو زيد، رئيس جمعية " شباب مصر بفرنسا"، خلال الندوة، نجتمع اليوم لنلبي نداء الوطن وكلنا أبناء مصر وراء هذا النداء.

بدورها أشارت الدكتورة جيهان جادو، رئيسة الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي، إلى أن حق الانتخاب كان حلما لدى المصريين بالخارج إلا أنه تحقق اليوم، قائلة : "كنا نحلم أن يكون لنا حق الانتخاب، الآن أصبح لنا هذا الحق الدستوري أن ننتخب ونقف أمام العالم كله ونقول نحن المصريون في الخارج نحب بلادنا".

أما أسامة سماحة، أحد أبناء الجالية المصرية بفرنسا، والذي يعمل في مجال السياحة منذ أعوام عديدة، فقد أشار إلى التغيير الذي شهدته البلاد في مجال السياحة، قائلا: "في البداية كان هناك عزوفا عن الذهاب إلى مصر، الان أصبح هناك العديد ممن يرغبون في الذهاب والاستثمار في مصر، بعد أن شهدت تطورا وتنمية كبيرة، مع بناء نحو 18 مدينة جديدة بها بنية تحتية ومؤسسات مختلفة أصبحت موجودة في الواقع".

وإزاء التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، أكد الحاضرون في الندوة على حرصهم على المشاركة هذه المرة في الانتخابات؛ إدراكا منهم بأن هناك خطرا يداهم الوطن، الأمر الذي يتطلب اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة تلك التحديات، يلتف خلفها المصريون بالداخل والخارج ويستكمل مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1 و2 و3 ديسمبر 2023 في مقر البعثات الدبلوماسية في الخارج.. كما أعلنت الهيئة القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتضم أربعة أسماء، وهم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.