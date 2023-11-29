تنفيذ 69 مشروعا بتكلفة 336 مليون جنيه بإهناسيا الخضراء فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت الوحدة المحلية، بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بنى سويف، تنفيذ عدد من المشروعات خلال العشر سنوات الأخيرة، غيرت حياة المواطنين فى ثلاث قرى تتبع الوحدة المحلية، وهى إهناسيا الخضراء ودموشيا وبنى عفان.

وشهدت القرى الثلاثة، تنفيذ 69 مشروعًا بتكلفة 336 مليون جنيه لخدمة نحو 47 ألف نسمة من سكان القرى الثلاث.

وشملت المشروعات التى تم تنفيذها، 6 مشروعات فى قطاع التعليم، 20 مشروعا فى تحسين البيئة وتدعيم الوحدة المحلية، 18 مشروعًا فى قطاع الكهرباء، 6 مشروعات فى التموين، 7 مشروعات فى الطرق.

الجدير بالذكر أن قرية اهناسيا الخضراء، التابعة لمركز بنى سويف، ضمن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى سيتم تنفيذها فى مراكز بنى سويف والواسطى وإهناسيا.