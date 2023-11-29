تعليمات هامة لأوقاف الإسكندرية للأئمة ومديرى الإدارات.. تعرف عليها

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف ب الإسكندرية اليوم الأربعاء، مديري الإدارات الفرعية للتأكيد على عدد من النقاط الهامة في هذه المرحلة الراهنة .

وأكد وكيل اوقاف الإسكندرية على عدد من النقاط وهى ضرورة المتابعة الميدانية للمساجد والعاملين بها وتفقد مبانيها ومرافقها وملحقاتها وكذلك تفقد الوصلات الكهربائية بمعرفة قسم الهندسة بالإدارات و وصيانتها وتغيير ما يحتاج إلى تغيير.

كما اشاد بما تشهده الإسكندرية من من حراك دعوي و أنشطة دعوية وثقافية ومقارئ قرآنية مطالبا الجميع ببذل مزيد من الجهد في نشر صحيح الدين والوعي والفكر الوسطي المستنير.

كما تناول الحديث عن مشروع صكوك الاطعام الذي تتبناه الوزارة بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف وأكد فضيلته ان العمل في هذا المشروع القومي والخدمي شرف كبير لما فيه من رعاية للأسر الأولى بالرعاية ودعم لهم.