تعرف على مشروع محور منفلوط العلوى بأسيوط بتكلفة 4.8 مليار جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

محور منفلوط العلوي هو واحد من المشروعات العامة الجاري إنشاؤها بمحافظة أسيوط، ويعد أحد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بالصعيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

1- المشروع يربط بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الابراهيمية والسكة الحديد.

2- يصل تكلفة المشروع 4 مليار و793 مليون جنيه.

3-تم تشكيل لجنة تضم هيئة الطرق بالتنسيق مع مسئولى هيئة المساحة، ورئيس مركز ومدينة منفلوط لاستكمال حصر الأراضي والمنازل التي سيتم نزع ملكيتها لدخولها في الأراضى اللازمة لإنشاء مشروع محور منفلوط، وسرعة صرف التعويضات لأصحابها وفقًا للقوانين واللوائح المنظومة لذلك.

4-المشروع التنموي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 متر تقريبًا.

5- يجري إنشاؤه من خلال تنفيذ 20 عمل صناعي منها 9 كباري علوية و2 كبارى سطحية و12 بربخ.

5- مجموع الاطوال 2600 م ط على نهر النيل وأعلي الترعة الابراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور.

6- الكوبري يربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مروراً بطريق الحوطا الشرقية.

7- المشروع يتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الابراهيمية ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م).