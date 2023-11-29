اليوم السابع
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تعرف على عقوبة موظف بهيئة عامة طلب رشوة 50 مليون جنيه فى القانون

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:23 م
تعرف على عقوبة موظف بهيئة عامة طلب رشوة 50 مليون جنيه فى القانون جريمة الرشوة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء من القبض على مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على مستثمر للحصول على رشوة مالية، ويتسأل العديد من المواطنين عن تعريف عقوبة الرشوة فى القانون.
 
حددت المادة 103 من قانون العقوبات التعريف القانوني لتلك العقوبة، حيث نصت على: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
 
وعرف المشرع قانون العقوبات بأنه قانون ينظم كيفية معاقبة كل من خالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه، وتحديد الأفعال المباحة والمحرمة ويوجب لكل جريمة جزاء، والقانون الجنائي أو قانون العقوبات هو فرع من فروع علم القانون التي لها صلة بالجريمة.
 
يختلف قانون العقوبات عن باقي القوانين بعواقبها الوخيمة وعقوباتها المترتبة عليها في حالة عدم اتباعها، فكل جريمة تتكون من عناصرها الجنائية، ويمكن فرض عقوبة الإعدام في بعض الأنظمة القضائية للجرائم البالغة الخطورة.
 
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية أمس من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.

 







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