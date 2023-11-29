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تعرف على إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة إلكترونيا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 07:30 ص
تعرف على إجراءات تسهل نقل ملكية السيارة إلكترونيا بوابة مرور مصر الإلكترونية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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مجموعة من الخطوات تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص وهي:
 
أولا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات:
- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
- تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
- تقديم مستند شهادة المخالفات.
- تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
  
ثانيا الإجراءات:
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.
- فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.






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