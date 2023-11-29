تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، هبط المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 24850 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 29704 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 10562 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 7560 نقطة.