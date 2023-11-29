تدريب معلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج بالتعليم المهنى

محمود طه حسين

نفذت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مشروع "الكفاءات المتقدمة للمعلمين لتحسين التعليم المهني في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والذي يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات المعلمين في مجالات التعليم الفني والتكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال، تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت الصفحة الرسمية لوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة حلوان وجامعة هاماك بفنلندا ويهدف المشروع إلي تدريب معلمًي ومشرفًي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على أحدث المناهج والطرق والأدوات لنشر وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أن الوزارة مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمى، مضيفا أن الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات والتى تشمل منها، مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل، لافتا إلى أنه تم إنشاء 70 مدرسة للتكنولوجية التطبيقية، وجاري تجهيز 100 مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.