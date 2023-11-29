اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 01:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 84 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 12:47 م
تحرير 84 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا جانب من الحملة
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 84 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- عدم وجود ميزان – اختراق ماكينة مخبز)، و14مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر).
 
 
 
 
 






مديرية التموين

وزارة التموين

حملات رقابية

اخبار المنيا

محافظة المنيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة