تجديد حبس تشكيل عصابى يقوده محاسب 15 يوماً لاتهامهم بسرقة مليون جنيه

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس تشكيل عصابى يقوده محاسب 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه ب سرقة مبلغ مليون جنيه.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، فى وقت سابق حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه.

وطلبت النيابة العامة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واعترف المتهم الرئيسي في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه استغل عمله بالشركة ومعرفته بوجود مبلغ مالي كبير في إحدى السيارات وقرر بالاشتراك مع باقي المتهمين السطو على سيارة الشركة والاستيلاء على المبلغ المالي.

وأضاف المتهم في أقواله، "لم استطع السيطرة على شيطاني بعد أن أوهمنى بقدرتى على الهرب من الجريمة".

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغ من سائق، مرافقه- مقيمان بالبحيرة يفيد بأنه حال استقلالهما سيارة (نقل) قيادة الأول وبحوزتهما مبلغ مالى من توريدات خاصة بالشركة عملهما (مليون و170ألف جنيه) وسيرهما بمنطقة الأهرام فوجئا بسيارة "مينى باص" يستقلها "مجهولين" قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم رجال شرطة وسرقة المبلغ المالى.

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص - مقيمين بمحافظتى الجيزة والبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم المبلغ المالى المستولى عليه – سيارة مينى باص "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة حيث استغل أحدهم عمله بالشركة (محاسب) وعلمه بتحركات العاملين والمبالغ المالية ، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة.