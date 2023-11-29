اليوم السابع
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بدء فعاليات ندوة "دور الرياضيين فى المشاركة السياسية" بجامعة طنطا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:01 م
بدء فعاليات ندوة "دور الرياضيين فى المشاركة السياسية" بجامعة طنطا جانب من الندوة
الغربية محمد طارق

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بدأت منذ قليل فعاليات ندوة "دور الرياضيين في المشاركة السياسية" بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا في محافظة الغربية، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم، ونخبة من نجوم كرة القدم المصرية.

وذلك برعاية وحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية.
 
 
الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

جانب من ندوة دور الرياضيين في المشاركة السياسية
جانب من ندوة دور الرياضيين في المشاركة السياسية

فعاليات الندوة
فعاليات الندوة

ندوة دور الرياضيين في المشاركة السياسية
ندوة دور الرياضيين في المشاركة السياسية

 







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