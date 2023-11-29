اليوم السابع
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الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 02:53 م
بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بدء تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم بالإسكندرية، موضحًا أن التخصصات فى هذه المرحلة ترتكز على وظيفة معلم رياض أطفال ووظيفة معلم فصل.

 

يأتى ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات، وحرصه على توفير فرص العمل وسد العجز فى المعلمين والنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

 

وفى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتسكين وتوزيع المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم. 

 

وأكَّد أبوزيد فى لقاء حوارى وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم فى كافة الأنشطة وإضافة الطاقات الإيجابية الكامنة فى شباب المعلمين، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديرى المدارس، واستمع إلى آراء ومقترحات عدد كبير من المعلمين، وكان مدير المديرية قد أصدر تعليماته لمديرى عموم الإدارات التعليمية بتقديم كافة سبل الدعم للمعلمين الجدد.

 







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