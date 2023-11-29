انطلاق ندوة حول الانتخابات الرئاسية بجامعة طنطا بحضور أعضاء التنسيقية.. صور

الغربية مصطفى عادل

انطلقت قبل قليل فعاليات الندوة الحوارية بعنوان " المشاركة حياة.. الانتخابات الرئاسية.. شارك خليك إيجابى، والتى تعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بحضور عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة دعاء عريبى، النائب أحمد قناوى، المهندس أحمد صبرى أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونواب رئيس جامعة طنطا وعمداء الكليات، وعددا كبيرا من طلاب كليات الجامعة.

يأتى ذلك فى إطار المبادرة والتى اطلقتها جامعة طنطا بعنوان المشاركة حياة قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية فى الفترة من 10 لـ12 ديسمبر القادم.

وبدأت الندوة بالسلام الوطنى، ثم عرض فيلم تسجيلى بعنوان شارك صوتك هيوصل والذى اعدته الهيئة الوطنية للانتخابات.