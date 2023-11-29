انطلاق مؤتمر مستقبل وطن بقنا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.. صور

قنا صابر سعيد

شهدت محافظة قنا، اليوم الأربعاء، تنظيم حزب مستقبل وطن مؤتمرا انتخابيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، باستاد قفط الرياضي جنوب المحافظة.

وانطلق المؤتمر بحضور الآلاف من المواطنين بمختلف الفئات الشبابية وكبار السن، وحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، والتي تحدثت عن إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، ومنها مشروع حياة كريمة.

وقال محمد عبد الفتاح آدم، أمين حزب مستقبل وطن بقنا، إن "الدولة شهدت العديد من الإنجازات في عهد الرئيس السيسي، ومنها المشروع الأضخم حياة كريمة"، فى حين أوضحت سحر صدقي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن مشروعات ضخمة حدثت خلال السنوات الماضية والعديد من المبادرات منها مبادرات الصحة التي تخدم المرأة والمشروعات التي تحافظ على حقوق المرأة، وأطالب الجميع للخروج إلي الانتخابات والتصويت من أجلنا جميعا.

وأكد المطران بيمن، مطران قوص ونقادة، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمثابة المهندس في كل شئ لأنه صاحب النهضة المعمارية الكبري لمصر في العصر الحديث من طرق ومدن جديدة، وهى نهضة شاملة في كل المجالات، لذلك نحن معه في الانتخابات الرئاسية لاستكمال الجمهورية الجديدة.

فيما قال الكاتب الصحفي، مصطفى بكرى: "جئنا على أرض قفط جنوب محافظة قنا، صاحبة الحضارة والتي تصدت للعدو منذ القدم، والرئيس عبدالفتاح السيسي حافظ على مؤسسات الدولة وبني دولة قوية وتصدي للإرهاب بكل ألوانه، لذلك نحن مع عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ، وهو رجل المرحلة يقود دولة محاطة بحزام ناري من كل الاتجاهات".