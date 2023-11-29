وأشار إلدر، في تصريحات لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأربعاء، إلى أن "أولوياتنا إدخال الماء والدواء ومستلزمات مواجهة الطقس البارد، حيث شاركت في قافلة مساعدات إلى شمال غزة الأحد الماضي وكانت تحمل أدوية ومستلزمات طبية لحالات الطوارئ"، مبينا أن هناك حوالي مليون ونصف المليون شخص أصبحوا بلا مأوى.

وكان إلدر قد صرح سابقا بأن وضع الأطفال في غزة يائس وصعب للغاية، مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 6 آلاف طفل وطفلة.