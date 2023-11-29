اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 09:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليمن والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:00 ص
اليمن والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين المغرب - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، مع نظيره المغربى رياض مزور، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال التجاري بين البلدين. 

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لقناة (اليمن) الفضائية الرسمية، الثلاثاء سُبل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وكذلك تطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات المقدمة وتبادل الخبرات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزيران، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن والمغرب، فضلاً عن أهمية إيجاد آلية تضمن التنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.







اليمن

المغرب

المغرب واليمن

التبادل التجارى

التعاون التجاري

اخبار اليمن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة