اليمن والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون التجارى بين البلدين

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بحث وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، مع نظيره المغربى رياض مزور، سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال التجاري بين البلدين.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء، وفقًا لقناة (اليمن) الفضائية الرسمية، الثلاثاء سُبل تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في المنطقة، وكذلك تطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات المقدمة وتبادل الخبرات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الوزيران، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين اليمن والمغرب، فضلاً عن أهمية إيجاد آلية تضمن التنسيق بين رجال الأعمال والمستثمرين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.