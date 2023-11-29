الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تشارك في تشغيل مركز السيطرة بالتنمية المحلية

شاركت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التشغيل التجريبي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لافتتاحها الرسمي كأول مركز بالعاصمة الإدارية.
جاء ذلك بتشريف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية للأزمات واللواء هنرى إبراهيم، معاون الوزير المحافظ للطوارئ والمتابعة.
كما جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وربطها من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ من أجل السيطرة والتحكم في كافة الأزمات التي تواجه المواطن وتقديم حلول سريعة.
وخلال التشغيل التجريبي للشبكة، تم عرض ومناقشة سيناريوهات للأزمات وطرق التعامل معها ومعالجتها وفق المعايير الدولية.
وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود مركز الإسماعيلية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومستوى معالجتها للأزمات والكوارث والظهور بالمظهر اللائق.
موجهًا مراكز السيطرة بالمحافظات للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بضرورة التعامل ومتابعة الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية القادمة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين.
وأكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية على جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة لإقليم القناة وسيناء، لمتابعة كافة الأزمات الطارئة وطرق التعامل معها في أسرع وقت ممكن والتنسيق المستمر مع كافة الجهات التنفيذية لحل كافة الأزمات في وقت قياسي.
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية
الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية
العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ
العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ
العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ
اللواء هنري إبراهيم واللواء محمد أنيس
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