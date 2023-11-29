الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تشارك في تشغيل مركز السيطرة بالتنمية المحلية

جاء ذلك بتشريف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء وائل سعدة، وكيل وزارة التنمية المحلية للأزمات واللواء هنرى إبراهيم، معاون الوزير المحافظ للطوارئ والمتابعة.

كما جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بميكنة كافة القطاعات الحكومية بالدولة وربطها من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ من أجل السيطرة والتحكم في كافة الأزمات التي تواجه المواطن وتقديم حلول سريعة.