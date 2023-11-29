المشدد 6 سنوات لعامل حاز مواد مخدرة وسلاح أبيض بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية رقم 12608 لسنة 2023 جنايات كفر صقر، والمقيدة برقم 1682 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود،

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد بورود بلاغا من " سمر . م . م " 32 سنة ربة منزل، ومقيمة بدائرة المركز، بقيام زوجها " محمد . ث . ع " 38 سنة عامل، ومقيم بذات الناحية ، بالتعدي عليها بالضرب.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتناهي لسمعهم صوت صراخ، وبالصعود تم مشاهدة الزوج واقفاً بباب المسكن ممسكاً بيده سلاح أبيض سكين، وحاملا في كتفه حقيبة سوداء اللون، وتم ضبطه وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها علي جوهر الهيروين المخدر، و جوهر الميثامفيتامين المخدر، وجوهر الحشيش المخدر " البانجو" ، وعلبة زجاجية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة.

وبمناقشة زوجة المتهم أقرت بأنها هي من أبلغت النجدة، وأن المتهم زوجها، وأنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة، وقام بإحضار كمية من المواد المخدرة إلي المنزل وعند اعتراضها قام بالاعتداء عليها بالضرب ورفع عليها السكين، وطلبت من أحد جيرانها إبلاغ النجدة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والعلبة الزجاجية لاستخدامها في تعاطي المخدرات وخاصة مخدر الشابو، وبإجراء التحريات توصلت إلى صحة ما أقرته الزوجة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضرا بواقعة الضبط ، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.