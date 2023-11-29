الكوليسترول الصامت.. اعرف مسبباته وممارسات تزيد من نسبته وأبرز العلامات

كتبت مروة محمود الياس

ارتفاع نسب الكوليسترول فى الدم أحد أهم وأبرز الأعراض المرضية التي يمكن أن تضر الجسم، يرتفع الكوليسترول وفقا لتقرير نشره موقع مؤسسة القلب البريطانية، لأسباب عديدة وممارسات غير صحية خاطئة نمارسها يوميا دون أن ندرى.

وذكر التقرير مجموعة من تلك العوامل، ومنها الشراهة في التدخين بأنواعه وأشكاله، فضلا عن تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية التي تتشبع بالدهون والسعرات الحرارية، فضلا عن الكسل وضعف الحركة، والخمول وعدم ممارسة النشاطات الرياضية، فهذه العوامل تؤدى إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم تدريجيا، الى حد لا يمكن السيطرة عليه في وقت من الأوقات.

وتابع التقرير موضحا أن الإصابة ببعض الأمراض المزمنة قد يتسبب في الإرتفاع الشديد في مستويات الكوليسترول في الدم أيضا، فالاصابة بالسمنة وزيادة الوزن بشكل ملحوظ أحد أهم العوامل، فضلا عن الإصابة ببعض أمراض الكلى، إضافة إلى مشكلات الكبد المختلفة، مع مشكلات الغدة.

هل يعطينا الكوليسترول إشارات عند ارتفاعه؟ يجيب تقرير آخر نشر في موقع familydoctor الطبي، مؤكدا على أن الكوليسترول إذا ما ارتفع في الجسم لا يعطى أعراضا ظاهرة حقيقية وشديدة، ولذلك لا يكتشف الكثير من المرضى به اصابتهم به إلا بعد إحداثه ضررا صحيا بهم، أو عند اجرائهم بعض الفحوصات الطبية المختلفة، ولكن، يمكن أن تصاب بعض الحالات بتجلطات دموية، أو بسكتات دماغية، أو بنوبة قلبية، ومن هنا يكتشف الطبيب إصابتهم بارتفاع الكوليسترول، ولذا نصح التقرير بضرورة الاهتمام بالمتابعة الدورية وقياس نسب الكوليسترول في الدم خاصة للأصحاء.