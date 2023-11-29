الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: الأردن يستضيف غدا مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات لغزة الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:11 م غزة رامى محيى الدين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الأردن يستضيف غدا مؤتمرا دوليا لتنسيق المساعدات الإنسانية لغزة. وقف اطلاق النار في غزة الهدنة في غزة غزة الان غزة اليوم اخبار غزة قطاع غزة علم فلسطين فلسطين اليوم فلسطين تبادل الاسرى الاسرى الفلسطينيين حماس تسليم الاسرى تبادل الاسرى اليوم غزة الهدنه غزه الهدنه في غزه اسرائيل شروط الهدنه الهدنه في فلسطين تمديد الهدنه مد الهدنه في غزه اخر اخبار الهدنه اليوم العالمى للتضامن مع فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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