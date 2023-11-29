العدل الإسرائيلى تعلن استئناف معظم نشاط المحاكم اعتبارًا من الأحد المقبل

وكالات

وقع وزير العدل الإسرائيلى، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، على اللوائح التى ستسمح باستئناف معظم نشاط المحاكم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بما فى ذلك محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية.

ولا تستبعد اللوائح محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقالت مصادر في الجهاز القضائي إنه لهذا السبب يجب استئناف المحاكمة الأسبوع المقبل،.

وبحسب الأنظمة، ستعود المحاكم إلى عملها في جميع المناطق، مع استثناءات مخصصة لحماية المحامين والمتقاضين الذين يخدمون في الاحتياط أو الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بأمر من السلطات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.

وقال نتنياهو، في ظل التقارير حول تمديد وقف إطلاق النار "منذ بداية الحرب حددت ثلاثة أهداف: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تكون مصد تهديد لإسرائيل.. هذه الأهداف الثلاثة لا تزال قائمة”.

وأضاف: "في الأيام القليلة الماضية سمعت سؤالا.. بعد نهاية هذه المرحلة من إعادة الرهائن، هل ستعود إسرائيل إلى القتال؟.. لذا جوابي هو نعم لا لبس فيه.. سنعود للقتال حتى النهاية”.