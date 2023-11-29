العثور على جثة شاب فى حالة تحلل داخل منزله بالشرقية

عثر أهالي أبو كبير بمحافظة الشرقية على جثة شاب في حالة تحلل؛ وذلك داخل منزله بناحية شارع سعد زغلول بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الجهات المختصة، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة أحمد السيد، 47 سنة، مقيم بناحية شارع سعد زغلول بمركز ابو كبير، جثة هامدة داخل منزله.

وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى كان في مسكنه منذ عدة أيام وتوفى داخل مسكنه ولم يشعر به أحد حتى خرجت الرائحة الكريهة ليفاجأ الأهالي به متوفيا داخل مسكنه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.