اليوم السابع
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الصين: تجدد القتال فى غزة يهدد بـ"ابتلاع المنطقة"

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 08:49 م
الصين: تجدد القتال فى غزة يهدد بـ"ابتلاع المنطقة" وانج يى
كتب محمد جمال

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حذر وزير الخارجية الصينى، الأربعاء، فى الأمم المتحدة من أن تجدد المعارك بين إسرائيل وحماس يهدد بوقوع "كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة"، آملا أن تؤدى الهدنة القائمة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار.
 
وقال وانج يى خلال رئاسته اجتماعا لمجلس الأمن الدولى: "ليس هناك جدار حماية في غزة. تجدد المعارك سيؤدي على الأرجح إلى كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة".
 
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكى إن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديدا وجوديا" وسط النزاع بين حماس واسرائيل.
 
وأضاف: "ليس لإسرائيل الحق فى الدفاع عن النفس ضد شعب تحتله".
 






الصين

اتفاق غزه

اتفاق غزة

هدنة غزه

هدنة غزة

هدنة حماس واسرائيل

اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل

الوساطة المصرية فى غزة

هدنة انسانية فى غزة

تبادل الاسرى

اتفاق تبادل الأسرى



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