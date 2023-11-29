جاء ذلك فى كلمة السفير العرابى، أمام "الحوار العربى ـ البولندى حول القضايا الاقليمية والدولية"، الذي نظمه معهد البحوث والدراسات العربية بالتعاون مع "معهد الشرق الأوسط والأقص التابع لجامعة "ياغيلونيا" أقدم وأعرف جامعات بولندا وأوروبا ، الواقعة في مدينة كراكوف .

وقال رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية إن بولندا التي تصوت في المحافل الدولية لصالح فلسطين وتقدم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يمكنها المساعدة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بقطاع غزة، وكذلك المساهمة في الدفع نحو اتجاه إقامة الدولة المستقلة .

وأشاد وزير الخارجية الأسبق بموقف الشعب البولندي المناصر لشعب فلسطين، إذ كان من أوائل الشعوب الأوروبية التي خرجت في مظاهرات لتدين الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وذبح وتشريد وتجويع المدنيين الأبرياء والأطفال .

من ناحية اخرى، سلط السفير العرابي الضوء على العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع مصر وبولندا منذ نحو 100 عام، إذ أن القاهرة كانت في مقدمة الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع وارسو منذ قرن من الزمن .

وشدد على أن تلك العلاقات القوية قد شهدت انطلاقة جديدة خلال السنوات الاخيرة في مختلف المجالات ولاسيما الاستثمار في ضوء رغبة بولندا التوسع في الاستثمارات بمصر، لافتًا كذلك إلى الانتعاشة الكبيرة في حركة التجارة المتبادلة بين البلدين.

