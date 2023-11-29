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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:12 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى.






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