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الرئيس السيسى يتابع مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:10 م
الرئيس السيسى يتابع مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.






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