الرئيس السيسى يتابع مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
الرئيس السيسى يتابع مستجدات الوضع الاقتصادى فى ضوء التطورات الإقليمية والدوليةالأربعاء، 29 نوفمبر 2023 04:10 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء اليابان أهمية التسوية الشاملة لقضية فلسطينالأربعاء، 29 نوفمبر 2023 03:23 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة