الخط الثالث للمترو يمد العمل ساعة إضافية أيام الخميس فقط بداية من الغد

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، أنه سيتم تمديد ساعات العمل بخط المترو لمدة ساعة واحدة لتعمل حتى الواحدة صباحا، أيام الخميس فقط، حيث يتم تطبيق القرار بداية من يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 ولمدة شهر واحد، بشكل تجريبي، وذلك بتوجيهات من وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

يأتى القرار استجابة للاستطلاعات التسويقية التي تنفذها الشركة وسعيها المستمر لتحسين الخدمة وتوفير أفضل تجربة ممكنة لركابها.

وتتميز شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو بالتجاوب مع جمهورها من العملاء وإدخال تعديلات على جدول تشغيل القطارات وفقا للمناسبات المختلفة التي يتفاعل معها الشعب المصري، من بينها مباريات كرة القدم وساعات العمل في رمضان والأعياد بالإضافة إلى المناسبات الثقافية المختلفة، حيث يخدم الخط الأخضر الثالث عددا من المحطات الحيوية من بينها الاستاد وأرض المعارض والعباسية وباب الشعرية.