الجنايات تعاقب متهما بتعاطى الحشيش فى البساتين بالحبس سنة

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي في البساتين، بالحبس سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة و محمد طه أمين السر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر.

التحقيقات أوضحت أن المتهم عثر معه على كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة التعاطي، فتم إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما بحبسه عاما وغرامة 10 آلاف جنيه.