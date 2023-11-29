التحالف الوطنى ينظم مؤتمرًا حاشدًا فى سيدى سالم لدعم ترشح الرئيس السيسى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، مؤتمراً جماهيراً حاشداً، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدار المناسبات بسيدي سالم، برئاسة اللواء أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني بكفرالشيخ.

شهد المؤتمرَ حضوراً جماهيرياً كبيراً، ضم العديد من مؤسسات المجتمع المدني بسيدي سالم وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة بالتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة وشباب الجامعات.

شارك في المؤتمر الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وعضو التحالف الوطني بأمانة المحافظة، واللواء حسن شمس، عضو التحالف الوطني بأمانة المحافظة، والدكتورة لمياء لطفي، الأستاذ بكلية التربية النوعية بكفرالشيخ، وعضو التحالف الوطني بأمانة المحافظة، والمستشار محمود حميدة عضو التحالف الوطني بالمحافظة، والسيد الشافعي، مدير إدارة سيدى سالم التعليمية، والمحاسب أحمد عبد الدايم القصاص، أمين حزب مستقبل وطن بسيدي سالم، والمهندس توفيق أبو أحمد، الأمين المساعد للأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومحمد السعيد عبيدي، رئيس مجلس الأمناء بادارة سيدي سالم التعليمية، والقس مكاري نصيف، راعي كنيسة مارجرجس بسيدي سالم، وعلى رجب نصار نقيب الفلاحين.

وأكد الدكتور طارق عمارة، دعمه وتأييده للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة، التي واجهت الدولة المصرية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.

وأكدت الدكتورة لمياء لطفي، الأستاذ بكلية التربية النوعية بكفرالشيخ، أن اختيار المرشح للرئاسة عبدالفتاح السيسي، الذي قدم لمصر الكثير هو اختيارا لهيبة الدولة واستقرارها والتنمية والمستقبل، ويوم الانتخابات هو يوم لرد الجميل للرئيس، وسيحتشد فيه المصريون بكافة فئاتهم وطوائفهم لانتخاب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد السيد الشافعي، مدير إدارة سيدي سالم التعليمية، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار المهندس توفيق أبو أحمد؛ الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، إلى أن مصر كانت ومازالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وأكد محمد السعيد عبيدي، إلى أهمية الاستحقاق المرتقب مطالبا المواطنين بالمشاركة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى في الانتخابات المقبلة، ودعا القس مكاري نصيف راعي كنيسة مارجرجس بسيدي سالم، لاستمرار المحبة والترابط بين الشعب المصري العظيم، ودعم استكمال مسيرة التنمية

وطالب الدكتور شحاته، أمين لجنة الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بسيدي سالم، أهالى مركز سيدي سالم بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن الغالي.



الحضور من أهالي سيدي سالم



مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بسيدي سالم