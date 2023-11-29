اعرف مهام مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان محافظة أسيوط

تواصل محافظة أسيوط إنهاء أعمال مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وفى هذه النقاط نبين تفاصيل المركز.

1- المركز هو أحد مراكز الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

2- يتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

3- مشروع مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يتم إنشاؤه للتعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة.

4- تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمنى محدد.

5- يتم من خلال المركز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة من خلال مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية فى كل محافظة.

6- يتم استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل طبقًا لأحدث المعايير العالمية 7- يتم من خلال المركز الربط مع 625 جهة إدارية من خلال مراكز السيطرة الثابتة والمتنقلة التى تغطى كافة مناطق الجمهورية لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ.

8- منظومة الشبكة الوطنية يقدم خدماته لكافة محافظات الصعيد ويساهم فى تشجيع وجذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفر قاعدة معلومات لصناع القرار.

9- الشبكة تدعم جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.