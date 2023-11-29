استطلاع: 1 من 5 مدراء للموارد البشرية فى إنجلترا وويلز مترددون فى توظيف النساء

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع وصفته صحيفة "الجارديان" البريطانية بأنه "صادم" أن وحد من كل سبعة مديرين تنفيذيين للموارد البشرية فى إنجلترا وويلز يرون الرجال أكثر ملاءمة للإدارة العليا من النساء بسبب إمكانية إنجابهن للأطفال.

وصنف ما يقرب من واحد من كل سبعة من صناع القرار في مجال الموارد البشرية الرجال على أنهم أفضل في الوظائف العليا، واعترف ما يقرب من واحد من كل خمسة بأنهم كانوا مترددين في توظيف النساء الذين يعتقدون أنهن سيردن تكوين أسر، وذلك وفقًا للدراسة الاستقصائية التي أجريت على مديري شئون الموظفين في إنجلترا وويلز لصالح صندوق مؤسسة الشابات الخيرية.

وعلقت المؤسسة على نتائج الاستطلاع قائلة إن الأرقام كانت "مهزلة" وأظهرت أن إنجلترا وويلز "تعيشان في العصور المظلمة".

وتعمل كل من شركات الاتصالات البريطانية، وآي تي في، وجلاكسو سميث كلاين تحت قيادة مديرات تنفيذيات في المملكة المتحدة، وهي الدولة التي انتخبت عدداً من القيادات النسائية أكبر من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا والولايات المتحدة واليابان مجتمعة، وفقا للصحيفة.

وأشارت النتائج أيضًا إلى أن مديري الموارد البشرية الأصغر سنًا كانوا أكثر عرضة من نظرائهم الأكبر سناً للتحيز ضد قدرة المرأة على التعامل مع الأدوار الأكبر.

وقالت أليشا دي فريتاس، رئيسة السياسات في جمعية فوسيت: "من المثير للصدمة أن مديري الموارد البشرية ما زالوا يعتقدون أن الرجال أكثر ملاءمة للإدارة العليا من النساء"، مضيفة أن الأرقام تظهر أن الشركات تمارس التمييز بشكل منهجي وغير قانوني ضد النساء. وأوضحت "ينتقل هذا بعد ذلك إلى جميع تجارب النساء في العمل، بدءًا من التمييز في الأجور إلى المعاملة غير العادلة فيما يتعلق بالعقود. ولا عجب أنه لا يوجد احتمال لإغلاق فجوة الأجور بين الجنسين لمدة 28 عامًا أخرى على الأقل."