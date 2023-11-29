إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، شمالى محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى، بالقرب من قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت.

وتبين إصابة منتصر.ع، يبلغ 50 عاما، وعلي.ع.ا، 52 عاما، وطفليه محمد، 6 سنوات، وسيف، 8 سنوات، وإبراهيم.م.إ، 26 عاما، ومحمد.س.إ، 25 عاما، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى صالون بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوى بنطاق قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزى لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.