إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور وصلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

فور تلقى بلاغ بوقوع حادث إصابة شخص صدمته سيارة أعلى طريق الفيوم الصحراوى انتقلت سيارة الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، أسفر الحادث عن إصابته بكسور وكدمات، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.