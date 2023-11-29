إحالة 30 متعديا على الأراضى الزراعية و7 مخالفين للبناء للنيابة العامة بالغربية

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية.

وأشار إلى أنه يتم التعامل الفوري مع المخالفات والتعديات على الأرض الزراعية على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، مشددا على أنه لا تهاون في التعديات على الأرضي الزراعية لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وتواصل الجهات التنفيذية بالغربية على مدار اليوم خلال الفترات الصباحية والمسائية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 30حالة تعدي على مساحة 16 سهم و 13 قيراط و 2 فدان و ازالة 7 حالات مخالفات للبناء على مساحة 614 م 2 بالإضافة الي تحويل 30 متعدي على الاراضي الزراعية و7 مخالفين للبناء للنيابة العامة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.