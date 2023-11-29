إحالة خادمة للمحاكمة لاتهامها بسرقة محتويات شقة فى المقطم

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها ب سرقة محتويات شقة سكنية في منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة سرقت مشغولات ذهبية، مبالغ مالية "من داخل شقة سكنية، وتبين أنها كانت تعمل خادمة سابقة بالشقة واستولت على المسروقات وفرت هاربة.

واضافت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها استغلت ثقة أصحاب الشقة نظرا لسابقة عملها بها ومعرفتها مواعيد تواجد أصحابها بداخلها، ونفذت عملية السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.