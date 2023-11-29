أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ70 جنيها

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأربعاء بعد استقرار لمدة تتجاوز أسبوع عند 63 جنيها تسليم أرض المزرعة في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار فى معروض الدواجن.

وأشارت شعبة الدواجن فى منشور لها أن أسعار البيض فى الأسواق اليوم تواصل استقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة وتصل المستهلكين 145 جنيها و 153 جنيها للبيض البلدى وتصل المستهلكين 160 إلى 165 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 128 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 145 إلى 150 جنيها

وقالت الشعبة، أن مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع والتى بدأت 15 أكتوبر الماضي ساهمت فى خفض أسعار الدواجن في المزارع دون 63 جنيها وخلال الشهر الماضى الأسعار شهدت ثبات ملحوظ وسط توافر كميات كبيرة تساهم في تلبية احتياجات الأسواق.