أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-11-2023.



إيقاف تداول 12 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: اسيك للتعدين-اسكوم، العبور للاستثمار العقاري، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، واكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي "نيوداب"، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمشروعات الصناعية والهندسية، والأهلي للتنمية والاستثمار، وأصول للوساطة في الأوراق المالية.



البورصة تخسر 19 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 1.669 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 142.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.13%، والعرب على 6.42%، واستحوذت المؤسسات على 29.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 300.4 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، 88.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 102.2 مليون جنيه، 74.5 مليون جنيه، 216.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 24759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 29637 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 10538 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 5187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 7533 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 6056 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 3.09% ليغلق عند مستوى 1466 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 29.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 43.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 54.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.59%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.349 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.97%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.87%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.462 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.33%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.10%.