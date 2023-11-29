اليوم السابع
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أستراليا.. تظاهرات داعمة لفلسطين أمام فندق يقيم به عائلات محتجزين إسرائيليين بغزة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 06:19 م
أستراليا.. تظاهرات داعمة لفلسطين أمام فندق يقيم به عائلات محتجزين إسرائيليين بغزة مظاهرات داعمة لفلسطين
كتب محمد جمال

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أغلق متظاهرون داعمين لفلسطين فى أستراليا، اليوم الأربعاء، مدخل فندق يقيم فيه عائلات الإسرائيليين المحتجزين  فى قطاع غزة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب الصحيفة "يديعوت أحرونوت"، جاءت المجموعة إلى أستراليا للمشاركة فى حملة إعلامية بدأتها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وعقب معرفة مكان وجودهم، توافد عشرات الأشخاص للاحتجاج على الوفد الإسرائيلي، الذي تم توجيهه إلى مركز الشرطة، ويناقش المسؤولون المزيد من العمليات الأمنية لحمايتهم.

كما قامت قوات الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية المرافقة لعائلات الإسرائيليين بتفتيش الفندق وفحصه.







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