أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. الذهب يسجل 2830 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية التي نشرها اليوم السابع خلال الساعات الماضية والتي من بيها تطورات البورصة المصرية والبنوك والذهب وأداء المجموعة الاقتصادية.

أسعار الذهب فى مصر

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 29 نوفمبر 2023 وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 2830 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية في حين سجل السعر العالمي للذهب مستوى 2040 دولار.

الغرفة التجارية

استقبل أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية خوسيه خيسوس سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة، لمناقشة سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك، وجاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وبيرو خلال المرحلة القادمة من خلال زيادة التعاون بين غرفة القاهرة وسفارة بيرو، مؤكدين علي أهمية عقد لقاءً موسعًا يتم تحديده في الفترة القادمة بمقر غرفة القاهرة مع الغرفة التجارية في بيرو؛ لمناقشة سُبل التعاون على أرض الواقع بين ممثلى الغرفتين في القطاعات المختلفة.

وقال أيمن العشري إن الغرفة علي كامل الاستعداد لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع مجتمع الأعمال في بيرو في كافة المجالات خاصة مع توجهات القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية ، وهو ما يعطي دفعة قوية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.



البورصة المصرية

قررت لجنة القيد ب البورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى 4 شركات بقيمة 85 ألف جنيه، لمخالفة قواعد القيد، والإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وغرمت لجنة القيد، شركة فتنس برايم للأندية الصحية، 35 ألف جنيه لمخالفة الشركة أحكام المادتين 28، 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، كما غرمت اللجنة شركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وبي أي دي- البدر للاستثمار والتنمية بقيمة 20 ألف جنيه وذلك لتكرار عدم التزام الشركتين بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. كما غرمت لجنة القيد، شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، 10آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

المستثمر الأجنبي يضخ أمواله في المشروعات العقارية أكد أكد المهندس خالد عباس ، أن مشروع العاصمة الإدارية هو حلم تحقق، متوقعاً أن يشهد مستقبل الاستثمار فيه استمراراً في التطور الإيجابي، حيث يتيح العديد من الفرص الاستثمارية لكافة الشركات والمؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً مهما اختلف نشاطها بما في ذلك مجالات التكنولوجيا الذكية والاتصالات وإدارة المرافق، مما يضخّم العائد على الاستثمار بها سواء على الفترات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

وأشار المهندس عباس إلى أهم الحلول التي توفرها الشركة للحد من آثار التحديات التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة للأحداث التي يشهدها العالم من حولنا، معزياً ذلك إلى إستراتيجية الشركة الاستثمارية المدروسة التي تتيح لها التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية.

وقال المهندس عباس: "أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تقدم كافة الحلول للمطورين ومن بينها على سبيل المثال توفير حزمة من التيسيرات لتسهيل عملهم، مما يعمل على عدم الإضرار بالمواطن والمشتري، مضيفاً أن الشركة تضم كافة الخدمات تحت سقف واحد للتيسير على المطورين والمواطنين".