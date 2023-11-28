73.4 مليار جنيه إجمالى التمويل الممنوح من الأنشطة غير المصرفية خلال سبتمبر

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت 73.4 مليار جنيه، موزعة بين 39.04 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و12.3 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي، و6.8 مليار جنيه التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و6.4 مليار جنيه إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات)، و4 مليارات جنيه التمويل الاستهلاكي، و3.5 مليار جنيه الأوراق المخصمة، و1.37 مليار جنيه التمويل العقاري.

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية خلال شهر سبتمبر لعام 2023، عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين 6.2 مليار جنيه، موزعة بين الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.4 مليار جنيه، والأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.8 مليار جنيه في شهر سبتمبر، وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.9 مليار جنيه في شهر سبتمبر لعام 2023، مقسمة بين 2.9 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، ومليار جنيه قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال.

الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.