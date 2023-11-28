وكيل "تعليم دمياط" يتابع تجهيز لجان انتخابات الرئاسة بمدارس المحافظة

دمياط معتز الشربيني

أجرى "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمدرسة نصر المتبولي الابتدائية المشتركة التابعة لادارة دمياط التعليمية.

وتفقد "وكيل الوزارة" تجهيزات المدرسة من تخصيص حجرات الطابق الأرضي بما يتناسب مع كبار السن وتهيئة جميع الطرقات والخدمات لذوى الهمم وتأمين الابواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة ودورات المياه بالإضافة إلي توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة باللجنة، مشددا على ضرورة ظهور كافة المدارس بالمظهر اللائق.

وأكد "وكيل الوزارة" أن محافظ دمياط، تتابع كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتجهيزات اللجان الانتخابية بالمدارس ووجهت بإزالة كافة العوائق والصعوبات والتأكد من جودة وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والاكتفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة وضرورة نظافة المدارس ومحيطها وخلوها من التجمعات أو الحاويات أو صناديق القمامة بالإضافة إلي عدم تواجد الباعة الجائلين بالتنسيق مع الوحدة المحلية المختصة.

وعلي جانب آخر، تفقد "وكيل الوزارة" الفصول الدراسية بمدرسة الشهيد عمر عبد العزيز الشافعي الإعدادية والتي تعمل فترة مسائية بمدرسة نصر المتبولي الابتدائية للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وأوصى الطلاب بالاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة المدرسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات "منال عوض" محافظ دمياط، بشأن تجهيز المدارس التى سيتم بها عملية إجراء انتخابات الرئاسة 2024 وإخلائها من أى عملية تعليمية أو خلافه أثناء أيام التصويت الأحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.