اليوم السابع
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منها 19 وظيفة قيادية..

وظائف خالية فى 21 جهة حكومية خلال أكتوبر الماضى على بوابة الوظائف الحكومية

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 03:00 ص
وظائف خالية فى 21 جهة حكومية خلال أكتوبر الماضى على بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتبت ــ ريهام الباشا

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعض الجهود التي بذلها الجهاز خلال شهر أكتوبر الماضي، وعلى رأسها الوظائف الخالية بالجهاز الإداري للدولة.
 
وقال الجهاز على صفحته الرسمية "فيسبوك"، إن بوابة الوظائف الحكومية أعلنت عن وظائف خالية في 21 جهة حكومية، منها 19 جهة أعلنت عن وظائف قيادية وإشرافية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، ولائحته التنفيذية.
 
وجاء توزيع الوظائف على النحو التالي:
 
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بوابة الوظائف الحكومية

WhatsApp Image 2023-11-26 at 14.46.21
بوابة الوظائف الحكومية
 

 







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